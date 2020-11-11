Фото: рязанец на «Ауди» уснул за рулем и вылетел в кювет
Скорая помощь с сильными ушибами и вывихом руки увезла его в Новомичуринскую больницу. Водитель от госпитализации отказался и уехал домой.
Рязанец на Audi уснул за рулем и вылетел в кювет,
Все произошло в селе Гремяки в Скопинском районе, в среду, 11 ноября.
Известно, что мужчина возвращался ночью из Курска домой. От усталости он заснул за рулем.
Скорая помощь с сильными ушибами и вывихом руки увезла его в Новомичуринскую больницу. Водитель от госпитализации отказался и уехал домой.