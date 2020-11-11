Российские ученые создали средство от COVID-19 на основе березового гриба

Специалисты полагают, что терапевтическое действие чаги объясняется широким спектром биологически активных компонентов, формирующихся при взаимодействии березы и гриба. Обнаруженные учеными вещества имеют противоопухолевую, цитостатическую, антибластическую активность.

Экстракт березового гриба чаги способен подавлять размножение частицы коронавируса. Это доказали ученые Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в городе Новосибирске.

Специалисты полагают, что терапевтическое действие чаги объясняется широким спектром биологически активных компонентов, формирующихся при взаимодействии березы и гриба. Обнаруженные учеными вещества имеют противоопухолевую, цитостатическую, антибластическую активность.

Заболевшие коронавирусом разработчики проверили действие чаги на себе. По их словам, симптомы заразы исчезли в течение недели.