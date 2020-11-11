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Работодателям разрешат объявлять простой при невозможности «удаленки»
О простое по не зависящим от работодателя и работника причинам можно будет говорить, если сотрудника невозможно обеспечить необходимым оборудованием для временной работы из дома. При этом оплачиваться это время должно на общих основаниях.

Работодателям разрешат объявлять временную приостановку работы, если перевести сотрудников на «удаленку» невозможно. Об этом говорится в поправке ко второму чтению законопроекта об удаленной работе, передает ТАСС.

О простое по не зависящим от работодателя и работника причинам можно будет говорить, если сотрудника невозможно обеспечить необходимым оборудованием для временной работы из дома. При этом оплачиваться это время должно на общих основаниях — в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада.

Ранее уточнялось, что документ планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.