Приставы пояснили рязанцам, что делать при ошибочном списании денег. В
В таких случаях следует обратиться по горячей линии
Как только пристав убедится в том, что человека ошибочно признали должником, наложенные ранее ограничения отменят. Если со счета гражданина уже списали деньги или удержали их из выплат, пристав примет меры к возврату средств.
«Исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника, — говорится в сообщении. — Сейчас действие закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года».