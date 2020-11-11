Приставы пояснили рязанцам, что делать при ошибочном списании денег

Приставы пояснили рязанцам, что делать при ошибочном списании денег. В пресс-службе регионального УФССП пояснили, что такое может происходить из-за совпадения персональных данных нескольких граждан при оформлении исполнительных документов.

Приставы пояснили рязанцам, что делать при ошибочном списании денег. В пресс-службе регионального УФССП пояснили, что такое может происходить из-за совпадения персональных данных нескольких граждан при оформлении исполнительных документов.

В таких случаях следует обратиться по горячей линии +7 (4912) 29-47-00 , а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать личность гражданина — копию паспорта, СНИЛС, ИНН.

Как только пристав убедится в том, что человека ошибочно признали должником, наложенные ранее ограничения отменят. Если со счета гражданина уже списали деньги или удержали их из выплат, пристав примет меры к возврату средств.

«Исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника, — говорится в сообщении. — Сейчас действие закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года».