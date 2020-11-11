Парковка у вокзала «Рязань-1» снова станет бесплатной

Это временно, сообщили РЗН. инфо в горадминистрации. В среду, 11 ноября, постановлением мэрии стоянка лишилась предыдущего оператора — Дирекции благоустройства города, также утратила силу стоимость парковки — 30 рублей за час.

Парковка у вокзала «Рязань-1» вновь станет бесплатной. Это временно, сообщили РЗН. инфо в горадминистрации.

В среду, 11 ноября, постановлением мэрии стоянка лишилась предыдущего оператора — Дирекции благоустройства города, также утратила силу стоимость парковки — 30 рублей за час.

В администрации пояснили, что готовится новый конкурс на обслуживание стоянки, на это время парковка и станет бесплатной.

Отметим, что дата проведения конкурса пока не определена.