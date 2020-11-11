\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 76.21 -0.19 12/11
ЦБ EUR 90.05 -0.31 12/11
Нал. USD 76.55 / 78 01:53
Нал. EUR 90.25 / 90.6 01:53
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
19 987
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
25 194
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
25 608
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
5 ноября 17:03
22 408
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Оперштаб: 22 рязанца с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
По состоянию на 11 ноября в больницах Рязани находятся 466 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Состояние 80 человек врачи оценивают как удовлетворительное.

По состоянию на 11 ноября в больницах Рязани находятся 466 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Состояние 80 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 341 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 45 пациентов, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме, они находятся на карантине и проходят лечение на дому.