Оперштаб: 22 рязанца с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

По состоянию на 11 ноября в больницах Рязани находятся 466 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Состояние 80 человек врачи оценивают как удовлетворительное.

По состоянию на 11 ноября в больницах Рязани находятся 466 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб .

Состояние 80 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 341 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 45 пациентов, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме, они находятся на карантине и проходят лечение на дому.