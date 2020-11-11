Обновлена география распространения COVID-19 по Рязанской области
В среду, 11 ноября, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. В регионе выявили 11893 случаев коронавируса.
В среду, 11 ноября, оперштаб при рязанском правительстве
- Рязани — 6095,
- Рязанском районе — 501,
- Скопине — 377,
- Ряжске — 313,
- Касимове — 300,
- Рыбном — 276,
- Сасове — 248,
- Клепиковском районе — 206,
- Скопинском — 202,
- Шиловском районе — 200,
- Новомичуринске — 196,
- Рыбновском районе — 192,
- Касимовском районе — 175,
- Спасском — 169,
- Михайловском районе — 168,
- Шилове — 157,
- Михайлове — 136,
- Сараевском районе — 110,
- Александро-Невском — 108,
- Александро-Невском районе — 96,
- Старожиловском — 93,
- Сапожке — 86,
- Старожилове — 82,
- Шацком районе — 79,
- Кораблине — 78,
- Захаровском районе — 70,
- Сараях — 74,
- Сасовском районе — 70,
- Чучкове — 74,
- Чучковском районе — 74,
- Спасске-Рязанском — 68,
- Шацке — 70,
- Спас-Клепиках — 64,
- Пронском районе — 60,
- Пронске — 56,
- Ряжском районе — 51,
- Захарове — 50,
- Милославском районе — 49,
- Милославском — 48,
- Ухолове — 49,
- Кораблинском районе — 41,
- Путятине — 39,
- Путятинском районе — 38,
- Ермиши — 31,
- Кадоме — 29,
- Ермишинском районе — 26,
- Сапожковском — 20,
- Ухоловском районе — 20,
- Кадомском — 11,
- Пителине — 10,
- Пителинском районе — 9.