На Рязанском приборном заводе завершилось первенство по мини-футболу

Футбол — один из самых популярных в АО «ГРПЗ» командных видов спорта, объединяющий представителей разных профессий. Первенство завода по мини-футболу проводится ежегодно. Оно позволяет не только определить лучшую команду предприятия, но и выявить сильнейших игроков при формировании заводской сборной для участия в региональных турнирах.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») определились победители и призеры первенства по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие почти 40 человек в составе четырех команд.

По результатам турнира сильнейшей стала команда сборочно-монтажного цеха, второе место заняла сборная инструментального цеха, на третьем — представители тематического радиотехнического отдела.

Судейская коллегия также отметила трех игроков. «Лучшим бомбардиром» стал начальник участка Дмитрий Лазебник, «Универсальным игроком» — инженер-конструктор Александр Куликов, а «Самым опытным игроком» — ветеран заводских состязаний — начальник цеха Владимир Макаров.

«Заводские футбольные коллективы соревновались между собой целый месяц. Все игры получились интересными, зрелищными и порадовали обилием голов, — отметил главный судья соревнований — заместитель начальника цеха Никита Обцешко. — В целом турнир прошел на качественном уровне и принес участникам новый опыт как индивидуальной, так и командной игры, а также незабываемые эмоции, без которых настоящего футбола не бывает».

Команда-победитель заводского первенства по мини-футболу награждена кубком, а призеры и лучшие игроки — грамотами. Все они получат денежные призы.

Футбол — один из самых популярных в АО «ГРПЗ» командных видов спорта, объединяющий представителей разных профессий. Первенство завода по мини-футболу проводится ежегодно. Оно позволяет не только определить лучшую команду предприятия, но и выявить сильнейших игроков при формировании заводской сборной для участия в региональных турнирах.