На Алтае коронавирусом заразились медики, привитые вакциной

По информации разработчиков, вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции пациент получает вторую. При этом защищенным от инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, в это время иммунитет формируется.

Трое медиков в Алтайском крае заразились коронавирусом после того, как их привили вакциной «Спутник V». Об этом со ссылкой на управление печати и массовых коммуникаций региона передает ТАСС .

Первыми вакцину получили 42 медика, тесты троих из них оказались положительными. «Иммунитет у заболевших, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения», — заявили в ведомстве.

По информации разработчиков, вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции пациент получает вторую. При этом защищенным от инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, в это время иммунитет формируется.