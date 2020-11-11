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На Алтае коронавирусом заразились медики, привитые вакциной
По информации разработчиков, вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции пациент получает вторую. При этом защищенным от инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, в это время иммунитет формируется.

Трое медиков в Алтайском крае заразились коронавирусом после того, как их привили вакциной «Спутник V». Об этом со ссылкой на управление печати и массовых коммуникаций региона передает ТАСС.

Первыми вакцину получили 42 медика, тесты троих из них оказались положительными. «Иммунитет у заболевших, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения», — заявили в ведомстве.

По информации разработчиков, вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции пациент получает вторую. При этом защищенным от инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, в это время иммунитет формируется.