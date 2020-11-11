Минздрав изменил требования к автомобильным аптечкам
Минздрав обновил требовании к автомобильным аптечкам. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 10 ноября. Пополнять аптечку необходимо по мере использования этих вещей, а также в случае, если у них выйдет срок годности.
Минздрав обновил требовании к автомобильным аптечкам. Соответствующий
Теперь в состав аптечки должны входить:
- не менее двух медицинских нестерильных масок;
- медицинские перчатки (от размера M);
- устройство для проведения искусственного дыхания;
- жгут;
- не менее четырех марлевых бинтов размером от 5 м на 10 см, трех бинтов размером от 7 м на 14 см;
- марлевые стерильные салфетки;
- лейкопластырь;
- ножницы;
- инструкция по оказанию первой помощи.
Пополнять аптечку необходимо по мере использования этих вещей, а также в случае, если у них выйдет срок годности.