Минздрав изменил требования к автомобильным аптечкам

Минздрав обновил требовании к автомобильным аптечкам. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 10 ноября. Пополнять аптечку необходимо по мере использования этих вещей, а также в случае, если у них выйдет срок годности.