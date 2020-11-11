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Минздрав изменил требования к автомобильным аптечкам
Минздрав обновил требовании к автомобильным аптечкам. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 10 ноября. Пополнять аптечку необходимо по мере использования этих вещей, а также в случае, если у них выйдет срок годности.

Минздрав обновил требовании к автомобильным аптечкам. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 10 ноября.

Теперь в состав аптечки должны входить:

  • не менее двух медицинских нестерильных масок;
  • медицинские перчатки (от размера M);
  • устройство для проведения искусственного дыхания;
  • жгут;
  • не менее четырех марлевых бинтов размером от 5 м на 10 см, трех бинтов размером от 7 м на 14 см;
  • марлевые стерильные салфетки;
  • лейкопластырь;
  • ножницы;
  • инструкция по оказанию первой помощи.

Пополнять аптечку необходимо по мере использования этих вещей, а также в случае, если у них выйдет срок годности.