Менеджер Хабиба намекнул на его тридцатый бой

В октябре Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого он объявил о завершении карьеры. Всего Хабиб провел 29 боев, все их выиграл.

Менеджер бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизнамекнул на то, что спортсмен проведет 30-й бой. Он оставил в Twitter короткую запись: «30 — 0».

В октябре Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого он объявил о завершении карьеры.

Всего Хабиб провел 29 боев, все их выиграл.

Фото Instagram Хабиба Нурмагомедова