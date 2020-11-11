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Малышева назвала дешевое средство против коронавируса
По словам самой Малышевой, аспирин напрямую не влияет на сам вирус, но улучшает состояние пациента, препятствуя образованию тромбов. Она добавила, что этот метод лечения подходит только для взрослых.

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что аспирин помогает в лечении коронавируса, передает РИА Новости.

Гость программы Малышевой, кардиолог Симон Мацкеплишвили отметил, что пациенты с COVID-19, принимающие этот препарат в больших дозах, имели лучшие результаты лечения инфекции.

По словам самой Малышевой, аспирин напрямую не влияет на сам вирус, но улучшает состояние пациента, препятствуя образованию тромбов.

Она добавила, что этот метод лечения подходит только для взрослых.