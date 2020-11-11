Касимовский депутат обжаловал арест
Напомним, 45-летнего депутата обвиняют в растрате почти десяти миллионов рублей. По данным следствия, в мае-июне 2020 года он временно исполнял обязанности директора муниципального предприятия. Используя служебное положение, похитил деньги и направил их на оплату счетов другого предприятия — должника организации, одним из учредителей которого была жена депутата.
Депутат касимовской гордумы, предприниматель Александр Сучков обжаловал свой арест. Аппеляцию подал его представитель, сообщает Советский суд Рязани.
Жалобу вернули как «несоответсвующую требованиям процессуального закона».
Ранее Сучкову продлили арест до 10 декабря, а его адвокат просил о домашнем аресте или двухмиллионном залоге.
Напомним, 45-летнего депутата обвиняют в растрате почти десяти миллионов рублей. По данным следствия, в мае-июне 2020 года он временно исполнял обязанности директора муниципального предприятия. Используя служебное положение, похитил деньги и направил их на оплату счетов другого предприятия — должника организации, одним из учредителей которого была жена депутата.
Фото «Новая газета»