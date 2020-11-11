Калужанин купил поддельные права в интернете

Известно, что инспекторы ДПС остановили мужчину для проверки документов. Водитель предъявил иностранное национальное удостоверение с признаками подделки

В Калуге сотрудники ГИБДД задержали 33-летнего мужчину с поддельными правами. Водитель признался, что купил удостоверение в интернете, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что инспекторы ДПС остановили мужчину для проверки документов. Водитель предъявил иностранное национальное удостоверение с признаками подделки. Бланк документа отличался цветом и материалом и стояла неверная дата рождения.

Экспертиза подтвердила, что водительское удостоверение является подделкой. Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».