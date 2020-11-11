Госдума приняла законопроект о повышении налога для богатых до 15%

Законопроект разработан по поручению президента. Как подсчитало министерство финансов, повышение НДФЛ принесет бюджету в следующем году 60 млрд рублей.

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о повышении в следующем году ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15%, передает РБК.

Рост ставки коснется только доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи недвижимости или другого имущества за исключением ценных бумаг.

Законопроект разработан по поручению президента. Как подсчитало министерство финансов, повышение НДФЛ принесет бюджету в следующем году 60 млрд рублей. Все эти деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми, редкими или хроническими заболеваниями.