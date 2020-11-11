\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
Птн, 13
ЦБ USD 76.21 -0.19 12/11
ЦБ EUR 90.05 -0.31 12/11
Нал. USD 76.4 / 78 17:31
Нал. EUR 89.85 / 90.6 17:39
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
19 358
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
24 567
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
24 986
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
5 ноября 17:03
21 774
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Госдума приняла законопроект о повышении налога для богатых до 15%
Законопроект разработан по поручению президента. Как подсчитало министерство финансов, повышение НДФЛ принесет бюджету в следующем году 60 млрд рублей.

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о повышении в следующем году ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15%, передает РБК.

Рост ставки коснется только доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи недвижимости или другого имущества за исключением ценных бумаг.

Законопроект разработан по поручению президента. Как подсчитало министерство финансов, повышение НДФЛ принесет бюджету в следующем году 60 млрд рублей. Все эти деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми, редкими или хроническими заболеваниями.