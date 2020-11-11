Духовное собрание мусульман не поддержало запрет на браки с иноверцами

Ранее совет улемов Духовного управления мусульман России заявил, что браки между мужчинами-мусульманами и женщинами христианками или иудейками недопустимы. Глава ДСМР муфтий Альбир Крганов подчеркнул, что эти предписания носят не обязательный, а рекомендательный характер.

Духовное собрание мусульман России не поддержало запрет на браки с иноверцами. Глава ДСМР муфтий Альбир Крганов рассказал РИА Новости , что межконфессиональные союзы считаются возможными.

«Больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писани», — отметил Крганов. По его словам, жениться ли на женщине другой веры — решает мужчина. При этом в собрании напомнили, что исламское право исключает брак женщины-мусульманки с мужчиной-немусульманином.

Ранее совет улемов Духовного управления мусульман России заявил, что браки между мужчинами-мусульманами и женщинами христианками или иудейками недопустимы. Крганов подчеркнул, что эти предписания носят не обязательный, а рекомендательный характер.