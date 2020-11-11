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Для выплат рязанцам с маленькими детьми региону выделили еще почти 232 миллиона
Выплаты предусмотрены указом президента от 20 марта. 10 ноября на заседании комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований определили конкретные цифры помощи каждому региону.

Рязанской области дополнительно выделили 231 млн 865,2 тысячи рублей для выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет. Это одобрила комиссия Федерального Собрания России, сообщил депутат Госдумы Андрей Макаров.

Выплаты предусмотрены указом президента от 20 марта. 10 ноября на заседании комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований определили конкретные цифры помощи каждому региону.

«Решение комиссии подписано, Правительство в оперативном порядке рассмотрит этот вопрос уже завтра, 12 ноября. Соответственно, регион получит субсидии в виде межбюджетных трансфертов в самое ближайшее время», — отметил Макаров.

По словам губернатора Николая Любимова, выделенные области средства незамедлительно направят на поддержку «очень важной категории граждан».

«В период борьбы с пандемией поддержать семьи с детьми просто необходимо. Затраты на это направление весьма существенны, поэтому помощь федерального центра нам необходима», — заявил глава региона.