Активисты ОНФ потребовали ликвидировать свалку около монастыря в Шацком районе

Во время рейда активисты ОНФ обнаружили несанкционированную свалку строительных материалов неподалеку от Свято-Успенского Вышенского женского монастыря в Шацком районе. По словам местных жителей, ее организовала компания, проводящая реставрацию монастыря.

Во время рейда активисты ОНФ обнаружили несанкционированную свалку строительных материалов неподалеку от Свято-Успенского Вышенского женского монастыря в Шацком районе. По словам местных жителей, ее организовала компания, проводящая реставрацию монастыря.

Отмечается, что работы ведутся уже много лет, но сваливать строительный мусор на берегу реки Выша начали в последние два года, когда к реставрации приступила новая строительная фирма.

Активисты направили обращения в природоохранную прокуратуру, управление Росприроднадзора, региональное министерство природопользования и администрацию Шацкого района с просьбой принять меры.

Свято-Успенский Вышенский женский монастырь основан в 1625 году, является памятником архитектуры и местом паломничества православных христиан. В нем находятся мощи святителя Феофана Затворника Вышенского.