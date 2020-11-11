28-летняя калужанка погибла в ДТП
По предварительной информации ГИБДД, за рулем автомобиля была 28-летняя девушка. Она не справилась с управлением, и машина опрокинулась в кювет.
28-летняя калужанка погибла в ДТП, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Известно, что автомобиль «Шевроле Лачетти» вылетел с дороги в кювет и перевернулся.
По предварительной информации ГИБДД, за рулем автомобиля была 28-летняя девушка. Она не справилась с управлением, и машина опрокинулась в кювет.
В результате ДТП девушка погибла.