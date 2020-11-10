В среду в Рязанской области ожидается до +3 градусов
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС. По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.
В среду, 11 ноября, в Рязанской области ожидается до +3 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса; днем -2, +3 градуса.