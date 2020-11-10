В Шацке вновь начали дезинфицировать улицы

Во вторник, 10 ноября, сотрудники МЧС обработали детские площадки и территории перед торговыми объектами на центральных улицах города. Глава Шацкого поселения Вера Булгакова сказала, что в зависимости от погоды работы по дезинфекции продолжатся в ближайшее время.