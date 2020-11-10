В Саратовской области подросток насмерть отравился угарным газом в ванной
По данным следствия, в частном доме в селе Красное Знамя Аркадакского района в ванной был установлен газовый проточный водонагреватель, который не был в надлежащим образом подключен к дымоходу. 8 ноября 14-летняя девочка пошла мыться. При этом водонагреватель был включен, а вентиляции помещения не было.
В Саратовской области подросток насмерть отравился угарным газом в ванной. Возбуждено уголовное дело, сообщил
По данным следствия, в частном доме в селе Красное Знамя Аркадакского района в ванной был установлен газовый проточный водонагреватель, который не был в надлежащим образом подключен к дымоходу.
8 ноября 14-летняя девочка пошла мыться. При этом водонагреватель был включен, а вентиляции помещения не было.
Подросток отравился угарным газом. Ее тело без признаков жизни обнаружили родственники.
Выясняются обстоятельства произошедшего.