В Рязанскую область поступили бесплатные лекарства от COVID-19

Первая тысяча упаковок «Фапиравира» и «Апиксабана» будут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медпомощь в амбулаторных условиях. Медикаменты распределят по больницам. После этого их доставят на дом пациентам по назначению врача.

В Рязанскую область поступили лекарства COVID-19, сообщил сайт регионального правительства.

Первая тысяча упаковок «Фапиравира» и «Апиксабана» будут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медпомощь в амбулаторных условиях.

Медикаменты распределят по больницам. После этого их доставят на дом пациентам по назначению врача.

Всего в регион поступит более 50 тысяч упаковок 16 наименований лекарств, в их числе: «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Амоксициллин», «Умифеновир», «Ривароксабан», «Мокифлокцин», «Парацетамол», «Метилпреднизолон» и другие.

На приобретение препаратов выделили дополнительные федеральные средства.

Ранее рязанские аптеки предупредили о дефиците лекарств из-за маркировки. По мнению генерального директора рязанской аптечной сети «Фарма» Александра Миронова, речь идет даже о «простых» препаратах, таких как витамины и вода для инъекций. Александр назвал РЗН. инфо три причины возможного дефицита.