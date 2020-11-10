В рязанском перинатальном центре рассказали о «маркировках» рожениц

«Маркировка» существует и для матери, и для ребенка. У них свои показатели и цвета. «Браслеты красные — аллергия, бумажные. Были браслеты для патологии и послеродовые, у детей браслетки розовые и синие с указанием истории родов, время родов, фамилия матери», — говорится в сообщении.

В рязанском перинатальном центре рассказали о «маркировках» рожениц. Информацию разместил региональный минздрав.

Отмечается, что «маркировка» существует и для матери, и для ребенка. У них свои показатели и цвета.

«Браслеты красные — аллергия, бумажные. Были браслеты для патологии и послеродовые, у детей браслетки розовые и синие с указанием истории родов, время родов, фамилия матери», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рязанский роддом №2 начал «маркировать» пациенток.

Теперь при осмотре врач-гинеколог определяет группы риска, которым соответствует определенный цвет браслета. Так, красный — это высокая группа риска, розовый — средняя, фиолетовый — низкая.