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В Рязани займутся развитием территории кремля
Для развития территории Рязанского кремля создадут рабочую группу. Такое поручение по итогу Совета по культурному наследию при губернаторе дала мэр Елена Сорокина.

Для развития территории Рязанского кремля создадут рабочую группу. Такое поручение по итогу Совета по культурному наследию при губернаторе дала мэр Елена Сорокина.

В группу войдут специалисты-архитекторы, краеведы, художники, дизайнеры и представители общественных организаций. Курировать их будет профильный заместитель главы администрации.