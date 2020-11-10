В Рязани завершились проверки после жалоб на навозный воздух

Ранее надзорные органы заявляли, что проверка предприятий продлится до 6 ноября. Напомним, в октябре рязанцы массово жаловались на навозный запах в областном центре. Позже выяснилось, что причина вони — выбросы сероводорода.

В Рязани завершились проверки после жалоб на навозный воздух. Об этом региональное минприроды сообщило в соцсетях.

«Озвученный срок контрольных мероприятий, проводимых федеральными надзорными органами, подошел к концу. Мы запросили у ведомств информацию о результатах проверки. Пока ждем от них ответ», — говорится в сообщении.

Ранее надзорные органы заявляли, что проверка предприятий продлится до 6 ноября.

Напомним, в октябре рязанцы массово жаловались на навозный запах в областном центре.

Позже выяснилось, что причина вони — выбросы сероводорода.