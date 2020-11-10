В Рязани появится музей хлеба
Музей разместят в здании, которое является объектом культурного наследия. Перед этим помещение отреставрируют. На эти цели региональный минкульт выделил грант в один миллион рублей.
В Рязани на улице Почтовой появится музей хлеба «Мука». Об этом сообщила ГТРК «
Музей разместят в здании, которое является объектом культурного наследия. Перед этим помещение отреставрируют.
На эти цели региональный минкульт выделил грант в один миллион рублей.
Открыть музей планируют уж в следующем году.
Автор проекта Анастасия Гурина рассказала, что рязанцы смогут узнать, как пекут настоящий русский хлеб с хрустящими боками и загорелой корочкой.
Однако, какие именно экспозиции и мастер-классы ждут рязанцев и гостей города. Автор проекта пока не рассказывает. Гурина заявила, что музей будет современным, мультимедийным.
На выставках кроме хлеба будут представлены самодельные пряники.
Фото ГТРК «Ока»