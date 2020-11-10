В России мусульманам запретили браки с иноверцами

Улемы обосновали это тем, что, по их мнению, в большинстве межконфессиональных браков возникают «сложности с воспитанием детей в духе исламского вероучения», ведь «в основном именно супруга, хранительница домашнего очага, мать и воспитательница детей, оказывает решающее влияние на свое чадо, прививая ему свои принципы и взгляды».

В России мусульманам запретили браки с иноверцами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Духовного управления мусульман России.

Отмечается, что в Коране есть аят, согласно которому мусульмане могут жениться на женщинах людей Писания. Однако потенциальная супруга должна быть на самом деле религиозной, признающей Бога, пророков, жизнь после смерти.

Некоторые мусульманские ученые считают, что многие современные христиане зачастую ничего о Христианстве не знают и его не практикуют. Это служит поводом рассмотреть вопрос о недопустимости заключения брака с женщинами людей Писания в современных реалиях, говорится в заключении.

В документе также уточняется, что возможны исключения, в которых должен разбираться местный муфтий. Если же девушка признает существование Бога, принимает Иисуса и Мухаммада, как Божьих посланников и готова следовать предписаниям Корана, то она вправе вступить в брак с мусульманином.

Улемы обосновали это тем, что, по их мнению, в большинстве межконфессиональных браков возникают «сложности с воспитанием детей в духе исламского вероучения», ведь «в основном именно супруга, хранительница домашнего очага, мать и воспитательница детей, оказывает решающее влияние на свое чадо, прививая ему свои принципы и взгляды».