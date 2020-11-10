В Роспотребнадзоре оценили вероятность заражения COVID-19 через еду

Эпидемиолог Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заражения COVID-19 через еду в ресторане. Об этом он рассказал РИА Новости. Также он сообщил о результатах проверок в точках питания.

Эпидемиолог Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заражения COVID-19 через еду в ресторане. Об этом он рассказал РИА Новости .

По словам специалиста, при проверке точек питания из 220 тысяч проб коронавирус обнаружили в 321, при этом в продуктах питания его не выявили.

Лебедев отметил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной.