В пятницу несколько рязанских улиц останутся без света
С 9:30 до 15:00 отключат электроэнергию по следующим адресам: улица Хиринский проезд, дома 6, 8, улица Хиринская, дома с 26-б по 48, 43, улица Животноводческая, дома с 3 по 17, с 4 по 46-а, улица Коняева, дома с 187 по 203.
В пятницу, 13 ноября, несколько рязанских улиц останутся без света, сообщил сайт горадминистрации.
С 9:30 до 15:00 отключат электроэнергию по следующим адресам:
- улица Хиринский проезд, дома 6, 8,
- улица Хиринская, дома с 26-б по 48, 43,
- улица Животноводческая, дома с 3 по 17, с 4 по 46-а,
- улица Коняева, дома с 187 по 203.