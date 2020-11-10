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В пятницу несколько рязанских улиц останутся без света
С 9:30 до 15:00 отключат электроэнергию по следующим адресам: улица Хиринский проезд, дома 6, 8, улица Хиринская, дома с 26-б по 48, 43, улица Животноводческая, дома с 3 по 17, с 4 по 46-а, улица Коняева, дома с 187 по 203.

В пятницу, 13 ноября, несколько рязанских улиц останутся без света, сообщил сайт горадминистрации.

С 9:30 до 15:00 отключат электроэнергию по следующим адресам:

  • улица Хиринский проезд, дома 6, 8,
  • улица Хиринская, дома с 26-б по 48, 43,
  • улица Животноводческая, дома с 3 по 17, с 4 по 46-а,
  • улица Коняева, дома с 187 по 203.