В пятницу несколько рязанских улиц останутся без света

С 9:30 до 15:00 отключат электроэнергию по следующим адресам: улица Хиринский проезд, дома 6, 8, улица Хиринская, дома с 26-б по 48, 43, улица Животноводческая, дома с 3 по 17, с 4 по 46-а, улица Коняева, дома с 187 по 203.