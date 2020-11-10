В Подмосковье убили преподавателя «Плехановки» и ее мать

Молодой человек нанес женщинам множество колото-резаных ранений по всему телу, они скончались. Кроме того, он ранил в грудь и шею шестилетнюю девочку, она выжила, сейчас находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

В Солнечногорске убили 44-летнюю преподавателя «Плехановки» и ее 67-летнюю мать. Преступление совершили поздно вечером 7 ноября, сообщил сайт местного СУ СКР.

По предварительной информации, 26-летний гражданин одного из соседних государств работал в доме потерпевших подсобным рабочим, у них произошел конфликт из-за долга по оплате.

Молодой человек нанес женщинам множество колото-резаных ранений по всему телу, они скончались. Кроме того, рабочий ранил в грудь и шею шестилетнюю девочку, она выжила, сейчас находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

После убийства мужчина обыскал дом и скрылся, его уже задержали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пунктам «а, з» части 2 статьи 105 УК и части 3 статьи 30 пункту «в» части 2 статьи 105 УК, расследование продолжается.