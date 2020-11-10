В Новосибирске завели дело на еще одну медсестру-садистку

В сети опубликовали видео, на котором видно, как женщина дважды ударяет детей-пациентов. После проверки в отношении медсестры возбудили уголовное дело по статье 156 УК, расследование продолжается.

В Новосибирске завели дело на еще одну медсестру областной клинической туберкулезной больницы. Об этом сообщил сайт местного СУ СКР.

В сети опубликовали видео, на котором видно, как женщина дважды ударяет детей-пациентов. После проверки в отношении медсестры возбудили уголовное дело по статье 156 УК, расследование продолжается.

Напомним, ранее дело завели на женщину, которая таскала девочку за волосы.