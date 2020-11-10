В новогоднюю ночь все московские рестораны будут закрыты

Бизнесменов уже предупредили об изменениях. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что Новый год можно будет отметить и 31-го декабря, и 1-го января, но не ночью.

Все рестораны в новогоднюю ночь в Москве работать не будут, культурная программа в них не состоится, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом пишут РИА Новости.

Немерюк уточнил, что бизнесменов уже предупредили об изменениях. Он заявил, что Новый год можно будет отметить и 31-го декабря, и 1-го января, но не ночью.

Напомним, во вторник, 10 ноября, стало известно, что в Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса. Они продлятся два месяца. Также известно, что в столице отменены новогодние гуляния.