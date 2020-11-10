\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
ЦБ USD 76.4 -0.55 11/11
ЦБ EUR 90.36 -1.14 11/11
Нал. USD 76.15 / 77.85 15:30
Нал. EUR 89.95 / 90.5 14:53
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
15 845
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
21 055
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
21 467
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
5 ноября 17:03
18 106
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Минздраве рассказали об опасности антибиотиков
Специалист подчеркнул, что антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19.

Главный микробиолог Минздрава России Роман Козлов заявил, что заниматься самолечением антибиотикам при вирусах опасно. Об этом пишет «Российская газета».

Специалист подчеркнул, что антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19.

«Назначение антибактериальной терапии у пациентов с COVID-19 оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции, включая лейкоцитоз, появление гнойной мокроты и повышение уровня прокальцитонина ≥ 0,5 нг/мл», — уточнил врач.

Отмечается, что сейчас большинство заболевших пытаются лечиться антибиотиками самостоятельно. Это беспокоит медиков. Поэтому представители Минздрава России обращались к врачам, чтобы не рекомендовать антибактериальные препараты без показаний.