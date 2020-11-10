В Минздраве рассказали об опасности антибиотиков

Специалист подчеркнул, что антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19.

Главный микробиолог Минздрава России Роман Козлов заявил, что заниматься самолечением антибиотикам при вирусах опасно. Об этом пишет « Российская газета ».

Специалист подчеркнул, что антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19.

«Назначение антибактериальной терапии у пациентов с COVID-19 оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции, включая лейкоцитоз, появление гнойной мокроты и повышение уровня прокальцитонина ≥ 0,5 нг/мл», — уточнил врач.

Отмечается, что сейчас большинство заболевших пытаются лечиться антибиотиками самостоятельно. Это беспокоит медиков. Поэтому представители Минздрава России обращались к врачам, чтобы не рекомендовать антибактериальные препараты без показаний.