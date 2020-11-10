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В «красной зоне» ОКБ скончался рязанский активист
В «красной зоне» ОКБ скончался рязанский активист, старейший член «Парнаса» Анатолий Кузнецов. Об этом в своем Facebook сообщил лидер партии в регионе Юрий Богомолов. Кузнецову было 82 года, ему поставили диагноз «отек легких».

В «красной зоне» ОКБ скончался рязанский активист, старейший член «Парнаса» Анатолий Кузнецов. Об этом в своем Facebook сообщил лидер партии в регионе Юрий Богомолов.

Кузнецову было 82 года, ему поставили диагноз «отек легких».

«Скорее всего, ковид, но диагноз, как видите, поставили другой. Конечно, возраст солидный, но на какие-то серьезные болезни мы от него жалоб не слышали», — написал Богомолов. По его словам, в последние годы Кузнецов координировал группу защитников Парка Морской славы в Рязани.

«Он был человеком глубоко мыслящим, интересовался теорией общественно-экономического развития, занимался критическим анализом работ Карла Маркса», — отметил партиец.

Фото: Екатерина Вулих, «7×7»