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В Госдуме рассказали о возможном запрете шипованной резины
Член комитета по транспорту и строительству Госдумы, депутат Александр Васильев рассказал в интервью радио Sputnik об обсуждении запрета на шипованную резину в России. По его мнению, для жителей Центральной России в шипованной резине «нет сверхнеобходимости», она нужна только там, где зимой асфальта практически не видно.

Член комитета по транспорту и строительству Госдумы, депутат Александр Васильев рассказал в интервью радио Sputnik об обсуждении запрета на шипованную резину в России. По его словам, депутаты часто обсуждают этот вопрос между собой, но к единому мнению так и не пришли.

В Госдуме отвергают введение полного моратория на шипы, но активно говорят о региональных запретах отдельными субъектами или отдельными владельцами дорог. По мнению Васильева, для жителей Центральной России в шипованной резине «нет сверхнеобходимости», она нужна только там, где зимой асфальта практически не видно.

«Если та же Москва запретила бы движение на шипах и заявила, что в любую погоду будет скоблить дорогу до асфальта, то для всех остальных никакой роли это не сыграло бы», — считает депутат. Он уверен, что этот вопрос необходимо «отдать на откуп местным властям и владельцам дорог».

Васильев также отметил, что шипованную резину в России любят из-за ее низкой стоимости по отношению к другим зимним аналогам, но шипы «выгрызают» колеи в асфальте.

«Конечно, можно много говорить о качестве асфальта у нас в стране… Но шипы выворачивают мелкую крошку даже европейского асфальта», — заявил депутат.