СМИ: сотрудников на «удаленке» смогут уволить за невыход на связь

Сотрудников на «удаленке» смогут уволить, если они без уважительных причин более двух дней не выходят на связь. Авторами таких поправок стали депутаты и сенаторы от «Единой России».

Сотрудников на «удаленке» смогут уволить, если они без уважительных причин более двух дней не выходят на связь. Авторами таких поправок стали депутаты и сенаторы от «Единой России». Об этом пишут РИА Новости.

В качестве исключения оговаривается случай, если более длительный срок для взаимодействия с работодателем не предусмотрен отдельным порядком.

Если ознакомление дистанционного работника с приказом об увольнении осуществляется в форме электронного документа, то работодатель также будет обязан в течение трех рабочих дней направить по почте заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию приказа на бумажном носителе.

Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое — дистанционная (удаленная) работа, второе — временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье — комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.