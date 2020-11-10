СМИ: медсестру-садистку из Новосибирска могут лишить детей из-за фото с алкоголем

Медсестру из Новосибирска, которая таскала за волосы маленькую пациентку, могут лишить родительских прав. Женщина публиковала в соцсети фото своих детей с бутылками алкоголя и в наручниках, пишет «Комсомольская правда».

Медсестру из Новосибирска, которая таскала за волосы маленькую пациентку, могут лишить родительских прав. Женщина публиковала в соцсети фото своих детей с бутылками алкоголя и в наручниках, пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что муж медработница носит погоны. В сети родители публиковали снимки, где маленькие дети позируют с пивом и в наручниках.

«Сейчас на волне скандала эти кадры могут обернуться для новосибирской медсестры еще одними неприятностями… Не все оценят юмор и то, что малышам дают бутылки с алкоголем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фотографии могут стать основанием для проверки со стороны органов опеки и прокуратуры на предмет надлежащего исполнения родителями своих обязанностей.

Напомним, после скандального видео из больницы медсестра попыталась объяснить свое поведение. Позже ее уволили, возбуждено уголовное дело.