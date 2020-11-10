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СМИ: медсестру-садистку из Новосибирска могут лишить детей из-за фото с алкоголем
Медсестру из Новосибирска, которая таскала за волосы маленькую пациентку, могут лишить родительских прав. Женщина публиковала в соцсети фото своих детей с бутылками алкоголя и в наручниках, пишет «Комсомольская правда».

Медсестру из Новосибирска, которая таскала за волосы маленькую пациентку, могут лишить родительских прав. Женщина публиковала в соцсети фото своих детей с бутылками алкоголя и в наручниках, пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что муж медработница носит погоны. В сети родители публиковали снимки, где маленькие дети позируют с пивом и в наручниках.

«Сейчас на волне скандала эти кадры могут обернуться для новосибирской медсестры еще одними неприятностями… Не все оценят юмор и то, что малышам дают бутылки с алкоголем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фотографии могут стать основанием для проверки со стороны органов опеки и прокуратуры на предмет надлежащего исполнения родителями своих обязанностей.

Напомним, после скандального видео из больницы медсестра попыталась объяснить свое поведение. Позже ее уволили, возбуждено уголовное дело.

Фото из соцсетей опубликовала «Комсомольская правда»