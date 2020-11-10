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Следком объявил в розыск пропавшего четыре года назад рязанца
Следком объявил в розыск уроженца Спасского района Алексея Александровича Богдашкина. В последний раз мать 41-летнего мужчины видела его в июне 2016 года дома в селе Троица, с тех пор он перестал выходить на связь.

Следком объявил в розыск уроженца Спасского района Алексея Александровича Богдашкина. В последний раз мать 41-летнего мужчины видела его в июне 2016 года дома в селе Троица, с тех пор он перестал выходить на связь.

Известно, что Богдашкин проживал в поселке Верея Орехово-Зуевского района Московской области. До сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы: рост средний, худощавого телосложения; лицо по форме овальное смуглое; лоб средний скощенный, брови по форме прямые; глаза темные; нос средний; рот средний, губы толстые; волосы прямые темно-русые, короткая стрижка; отсутствует часть зубов.

Особые приметы: татуировки на правом или левом плече, а также татуировка в виде волка на груди.

Был одет в кожаную куртку, черные брюки, белую рубашку, черные туфли.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8 (4912)37-36-97, 8 (49135)3-31-14 или 02 (112).