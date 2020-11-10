Рязанские школьники останутся без сухпайков в продленные каникулы
В пресс-службе администрации рассказали, что ученикам с 1 по 4 класс и льготникам в каникулы не положено дополнительное питание. Эта мера предусмотрена только на время дистанционного обучения.
Рязанские школьники останутся без сухпайков в продленные каникулы. Об этом РЗН. инфо сообщили в мэрии.
В пресс-службе администрации рассказали, что ученикам с 1 по 4 класс и льготникам в каникулы не положено дополнительное питание. Эта мера предусмотрена только на время дистанционного обучения.
Напомним, в Рязани до 15 ноября продлили каникулы для школьников.