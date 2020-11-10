Рязанские депутаты посетили Сасовский медцентр

Во время общения депутаты узнали, в чем нуждается учреждение в данный момент. Как пояснила и.о. главного врача Сасовского ММЦ Юлия Колчева, любая помощь сейчас своевременна. Рожков поблагодарил медработников за работу, которую они сегодня выполняют.

Депутаты регионального парламента Татьяна Панфилова и Владимир Рожков в понедельник, 9 ноября, посетили Сасовский межрайонный медицинский центр, сообщила пресс-служба облдумы.

Парламентарии передали врачам и пациентам электронные тонометры и одноразовую посуду.

«Наш долг − поддержать врачей, которые работают в „красной зоне“. Они ежедневно помогают заболевшим людям, находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией», − отметила Панфилова.

Во время общения депутаты узнали, в чем нуждается учреждение в данный момент. Как пояснила и.о. главного врача Сасовского ММЦ Юлия Колчева, любая помощь сейчас своевременна.

Рожков поблагодарил медработников за работу, которую они сегодня выполняют.

«Спасибо всем нашим врачам и медицинским сестрам, которые самоотверженно трудятся, помогают пациентам не только с коронавирусной инфекцией, но и с другими заболеваниями. Важно, чтобы они берегли себя и своих близких, были сами здоровы», — сказал депутат.