\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
ЦБ USD 76.4 -0.55 11/11
ЦБ EUR 90.36 -1.14 11/11
Нал. USD 76.35 / 77.85 19:57
Нал. EUR 90.25 / 90.85 17:06
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
16 355
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
21 565
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
21 983
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
5 ноября 17:03
18 628
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанские депутаты посетили Сасовский медцентр
Во время общения депутаты узнали, в чем нуждается учреждение в данный момент. Как пояснила и.о. главного врача Сасовского ММЦ Юлия Колчева, любая помощь сейчас своевременна. Рожков поблагодарил медработников за работу, которую они сегодня выполняют.

Депутаты регионального парламента Татьяна Панфилова и Владимир Рожков в понедельник, 9 ноября, посетили Сасовский межрайонный медицинский центр, сообщила пресс-служба облдумы.

Парламентарии передали врачам и пациентам электронные тонометры и одноразовую посуду.

«Наш долг − поддержать врачей, которые работают в „красной зоне“. Они ежедневно помогают заболевшим людям, находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией», − отметила Панфилова.

Во время общения депутаты узнали, в чем нуждается учреждение в данный момент. Как пояснила и.о. главного врача Сасовского ММЦ Юлия Колчева, любая помощь сейчас своевременна.

Рожков поблагодарил медработников за работу, которую они сегодня выполняют.

«Спасибо всем нашим врачам и медицинским сестрам, которые самоотверженно трудятся, помогают пациентам не только с коронавирусной инфекцией, но и с другими заболеваниями. Важно, чтобы они берегли себя и своих близких, были сами здоровы», — сказал депутат.