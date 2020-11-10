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Рязанские частные клиники проверили на уровень цен за КТ и тесты на коронавирус
Рязанские частные клиники проверили на уровень цен за КТ и тесты на коронавирус. Об этом региональный минздрав сообщил на странице губернатора «ВКонтакте» в ответ на историю рязанки, заболевшей COVID-19. Женщина рассказала о том, что ей пришлось заплатить 5 000 за КТ и 3 900 за анализ крови, а также с температурой 39 градусов ходить в поликлинику для оформления вызова врача на дом и искать лекарства в аптеках.

Рязанские частные клиники проверили на уровень цен за КТ и тесты на коронавирус. Об этом региональный минздрав сообщил на странице губернатора «ВКонтакте» в ответ на историю рязанки, заболевшей COVID-19.

Женщина рассказала о том, что ей пришлось заплатить 5 000 за КТ и 3 900 за анализ крови, а также с температурой 39 градусов ходить в поликлинику для оформления вызова врача на дом и искать лекарства в аптеках.

«Я понимаю, что губернатору, министру здравоохранения, главврачам и прочим верхам плевать на всех нас смертных больных… Вы хоть знаете, что творится в поликлиниках, больницах?» — высказалась рязанка.

По ее словам, когда врача все же прислали, та записала пациентку на бесплатный тест на коронавирус только на 26 ноября. При этом оказалось, что тесты членам семьи рязанки не положены.

«До 26-го уже либо умереть, либо выздороветь можно! Прошу взять анализы у семьи, говорит не положено, они ж не были в контакте с больным. Я с недоумением спрашиваю, а я? Я ж больная, вот КТ, вот анализ крови. Нет, говорит стыдливо врач. Не признает минздрав ваши КТ и анализы. Только мазок в поликлинике. Вот так…» — поведала женщина.

Как сообщили в минздраве, после мониторинга частных клиник Росздравнадзором некоторые результаты направили в ФАС. В подобных ситуациях рязанцам следует оставлять обращение на сайте: указать личную информацию, поликлинику, в которую обращались, и поликлинику, к которой прикреплены, адрес, телефон для связи.