Рязанские автоинспекторы анонсировали очередной рейд

Во вторник, 10 ноября, рязанские автоинспекторы анонсировали очередной рейд «Тахограф». Они проверят водителей грузовиков и пассажирского транспорта на соблюдение режима труда и отдыха. В первую очередь сотрудники ГИБДД обратят внимание на исправность и показания тахографа.

Во вторник, 10 ноября, рязанские автоинспекторы анонсировали очередной рейд «Тахограф». Они проверят водителей грузовиков и пассажирского транспорта на соблюдение режима труда и отдыха.

В первую очередь сотрудники ГИБДД обратят внимание на исправность и показания тахографа. В зависимости от нарушения предусмотрен штраф на водителя и на должностное лицо, ответственное за выпуск автомобиля, — от 3 до 50 тысяч рублей.

«Контроль водителей с помощью тахографа позволяет сделать точный расчет оптимального количества поездок и километража, понять, возможна ли дополнительная нагрузка, или наоборот, ее надо снизить, а также не дает возможности водителям халатно относиться к своим обязанностям —покрывать время несанкционированного простоя за счет высокой скорости», — напомнили автоинспекторы.