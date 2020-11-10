Рязанец в маске напал на кассира с ножом

Пострадавшая рассказала, что незнакомец украл из кассы более десяти тысяч в магазине в деревне Секиотово, угрожая ножом. Оперативники установили, что нападавший был одет в пятнистый маскировочный костюм и часть лица его скрывала медицинская маска.

32-летнего рязанца, напавшего на кассира магазина, задержали. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшая рассказала, что незнакомец украл из кассы более десяти тысяч в магазине в деревне Секиотово, угрожая ножом.

Оперативники установили, что нападавший был одет в пятнистый маскировочный костюм и часть лица его скрывала медицинская маска.

Также выяснилось, что до разбоя незнакомец купил бутылку водки. В этот момент он был без маски и в обычной одежде. Оперативники составили описание внешности злоумышленника. Местные жители рассказали, что мужчина уехал из деревни на такси.

Полицейские разыскали таксиста и он подтвердил, что отвозил в Рязань мужчину, похожего на разыскиваемого.

Подозреваемого задержали. Он был неоднократно судим за кражи и разбой. Суммарно мужчина провел в местах лишения свободы около восьми лет. Рецидивист также был объявлен в федеральный розыск.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК. Подозреваемый арестован.