Рязанец купил лотерейный билет и выиграл загородный дом

Выигрыши по тиражным лотерейным билетам и квитанциям в размере до 10 тысяч рублей включительно можно получить во всех отделениях почтовой связи, продающих билеты, а максимальная выплата по выигрышным бестиражным лотерейным билетам составляет 1 000 рублей.