Рязанец купил лотерейный билет и выиграл загородный дом
Выигрыши по тиражным лотерейным билетам и квитанциям в размере до 10 тысяч рублей включительно можно получить во всех отделениях почтовой связи, продающих билеты, а максимальная выплата по выигрышным бестиражным лотерейным билетам составляет 1 000 рублей.
Житель Рязанской области купил на почте лотерейный билет и выиграл загородный дом. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».
Отмечается, что мужчина получил приз в 415 тираже «Жилищной лотереи».
Выигрыши по тиражным лотерейным билетам и квитанциям в размере до 10 тысяч рублей включительно можно получить во всех отделениях почтовой связи, продающих билеты, а максимальная выплата по выигрышным бестиражным лотерейным билетам составляет 1 000 рублей.