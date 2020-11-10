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Рязанец Александр Пшеничных завоевал «золото» первенства мира по самбо
Рязанец Александр Пшеничных завоевал «золото» первенства мира по самбо, которое прошло в Нови-Сад в Сербии с 5 по 8 ноября. Об этом сообщил региональный минспорт. Тренируют спортсмена Игорь Пшеничных и Евгений Савельев.

Рязанец Александр Пшеничных завоевал «золото» первенства мира по самбо, которое прошло в Нови-Сад в Сербии с 5 по 8 ноября. Об этом сообщил региональный минспорт.

Пшеничных — спортсмен СШОР «Родной край — спорт», мастер спорта России международного класса. Он выступал в составе юниорской сборной России в весовой категории до 62 килограммов. В финале рязанец одолел спортсмена из Киргизии.

Тренируют спортсмена Игорь Пшеничных и Евгений Савельев.