Рязанец Александр Пшеничных завоевал «золото» первенства мира по самбо

Рязанец Александр Пшеничных завоевал «золото» первенства мира по самбо, которое прошло в Нови-Сад в Сербии с 5 по 8 ноября. Об этом сообщил региональный минспорт. Тренируют спортсмена Игорь Пшеничных и Евгений Савельев.

Рязанец Александр Пшеничных завоевал «золото» первенства мира по самбо, которое прошло в Нови-Сад в Сербии с 5 по 8 ноября. Об этом сообщил региональный минспорт .

Пшеничных — спортсмен СШОР «Родной край — спорт», мастер спорта России международного класса. Он выступал в составе юниорской сборной России в весовой категории до 62 килограммов. В финале рязанец одолел спортсмена из Киргизии.

Тренируют спортсмена Игорь Пшеничных и Евгений Савельев.