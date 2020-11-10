Рязанцам отказали в перерасчете платы за отопление в октябре

«Температурный режим окружающей среды не является основанием для проведения перерасчета платы за отопление. Перерасчет платы за отопление производится при несоблюдении нормативных параметров температуры воздуха в жилых помещениях — не ниже +18°С (в угловых комнатах +20°С)», — говорится в сообщении.

Рязанцам отказали в перерасчете платы за отопление в октябре. Об этом сообщала региональная госжилинспекция в соцсетях.

«Температурный режим окружающей среды не является основанием для проведения перерасчета платы за отопление. Перерасчет платы за отопление производится при несоблюдении нормативных параметров температуры воздуха в жилых помещениях — не ниже +18°С (в угловых комнатах +20°С)», — говорится в сообщении.

Напомним, в областном центре отопительный сезон начался 28 сентября, несмотря на теплую погоду.