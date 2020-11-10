Рязаньстат рассказал, сколько в регионе холостяков

В сообщении говорится, что средний возраст рязанского мужчины — 39 лет. При этом 268 тысяч мужчин женаты, а 101 тысяча никогда в браке не состояла.

Рязаньстат рассказал, что в Рязанской области проживет 507 тысяч мужчин и 602 тысяч женщин. Информация размещена в группе органа Федеральной службы государственной статистики по области.

В сообщении говорится, что средний возраст рязанского мужчины — 39 лет. При этом 268 тысяч мужчин женаты, а 101 тысяча никогда в браке не состояла.

Рязаньстат опубликовал еще несколько статистических фактов о мужчинах-рязанцах:

361 тысяча мужчин — городские жители, 146 тысяча — сельские;

80 тысяч мужчин-рязанцев получили высшее образование, 76 тысяч — специальное;

147 тысяч — активного возраста от 36 до 55 лет — самая многочисленная группа.

Также отмечается, что более точные данные может дать только Всероссийская перепись населения. Она проводится 1 раз в 10 лет и очередной раунд пройдет в апреле 2021 года.