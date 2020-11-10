Путин заявил о регистрации третьей российской вакцины от COVID-19

Путин подчеркнул, что исследования уже показали и подтвердили, что российские вакцины безопасны, от их применения нет никаких серьезных последствий. Он добавил, что все препараты доказали свою эффективность.

Президент России заявил о регистрации третьей российской вакцины от COVID-19, пишет ТАСС.

Путин подчеркнул, что исследования уже показали и подтвердили, что российские вакцины безопасны, от их применения нет никаких серьезных последствий. Он добавил, что все препараты доказали свою эффективность.

Глава государства заверил, что Россия готова работать со всеми странами по поставкам вакцин.

конечно, со всеми нашими партнерами в рамках ШОС", — сказал он.

По словам президента, сотрудничество по поставкам российской вакцины от COVID-19 — «это счетная позиция». Он отметил, что Россия намерена развернуть массовое производство. Для этого нужны определенные финансовые средства и оборудование.