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Путин заявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе
Владимир Путин заявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и вводе в него российских миротворцев. Соответствующее заявление в понедельник, 9 ноября, подписали президент Азербайджана Алиев, премьер-министр Армении Пашинян и Президент России Путин, сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин заявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и вводе в него российских миротворцев. Соответствующее заявление в понедельник, 9 ноября, подписали президент Азербайджана Алиев, премьер-министр Армении Пашинян и Президент России Путин, сообщает сайт Кремля.

Полное прекращение огня объявляется с 00:00 10 ноября. Военные останавливаются на занятых позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе развертывается миротворческий контингент России.

Беженцы должны будут вернуться домой, стороны — обменяться военнопленными и телами погибших. Также разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

«Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», — сказал Путин.