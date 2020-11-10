Путин заявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе

Владимир Путин заявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и вводе в него российских миротворцев. Соответствующее заявление в понедельник, 9 ноября, подписали президент Азербайджана Алиев, премьер-министр Армении Пашинян и Президент России Путин, сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин заявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и вводе в него российских миротворцев. Соответствующее заявление в понедельник, 9 ноября, подписали президент Азербайджана Алиев, премьер-министр Армении Пашинян и Президент России Путин, сообщает сайт Кремля.

Полное прекращение огня объявляется с 00:00 10 ноября. Военные останавливаются на занятых позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе развертывается миротворческий контингент России.

Беженцы должны будут вернуться домой, стороны — обменяться военнопленными и телами погибших. Также разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

«Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», — сказал Путин.